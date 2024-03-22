Спасатели смогли продвинуться на 220 метров внутрь завала на руднике в Приамурье
Работа спасателей на руднике "Пионер". Обложка © Telegram / Амурская область | Правительство
Спасатели смогли продвинуться на 220 метров внутрь завала на шахте рудника "Пионер" в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Работа спасателей на шахте "Пионер". Видео © Telegram / Амурская область | Правительство
"За время спасательной операции специалисты продвинулись на 220 метров вглубь завала на шахте рудника "Пионер", работа продолжается круглосуточно", — говорится в сообщении.
Там добавили, что к текущему времени специалисты пробурили первую скважину на 145 метров из 262 необходимых, вторую — на 23 метра из 200. Последнее зарегистрированное местонахождение горнорабочих находилось на глубине 147 метров, однако точное место, где могут находиться горняки под землёй, до сих пор не известно.
Кроме того, работы идут на поверхности "Пионера". Специалисты откачивают воду из карьера, с его кромки убирают лёд для восстановления дороги к месту, где установят мощный насос для осушения.
Напомним, 18 марта на приамурской шахте "Пионер" произошёл обвал, который заблокировал под землёй 13 горняков. Возбуждено уголовное дело. На месте развернулась широкомасштабная спасательная операция, работы на аварийном участке осложняются поступлением воды. Специалисты начали бурить скважину к месту обрушения 20 марта. В МЧС отметили, что прорыв породы на руднике составил 190 тысяч кубометров.