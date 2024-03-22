Спасатели смогли продвинуться на 220 метров внутрь завала на руднике в Приамурье

Спасатели смогли продвинуться на 220 метров внутрь завала на шахте рудника "Пионер" в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Работа спасателей на шахте "Пионер". Видео © Telegram / Амурская область | Правительство

"За время спасательной операции специалисты продвинулись на 220 метров вглубь завала на шахте рудника "Пионер", работа продолжается круглосуточно", — говорится в сообщении.

Там добавили, что к текущему времени специалисты пробурили первую скважину на 145 метров из 262 необходимых, вторую — на 23 метра из 200. Последнее зарегистрированное местонахождение горнорабочих находилось на глубине 147 метров, однако точное место, где могут находиться горняки под землёй, до сих пор не известно.