МЧС подтвердило затопление рудника "Пионер", где уже неделю заблокированы 13 горняков
МЧС при помощи камер обнаружило воду в заваленной шахте рудника "Пионер"
Сотрудники МЧС России при помощи камер подтвердили затопление первой разведочной шахты на руднике "Пионер" в Приамурье, где уже неделю заблокированы 13 горняков. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Вчера при бурении скважины на 243-м метре удалось выйти в горные выработки. При помощи видеокамеры проведено обследование скважины, где была обнаружена вода", — рассказали представители ведомства.
Сотрудники ведомства также не исключили возможности повторного прорыва горной породы и обрушения свисающего борта карьера. МЧС проведёт техническое совещание по вопросам дальнейших действий, однако бурение трёх остальных разведочных скважин продолжается. Уровень грунтовых вод и общее состояние карьера внимательно отслеживаются. Со дна карьера убирают лёд, готовится подъездной путь для установки насоса.
"Сейчас основная задача — при помощи буровых установок попасть в горные выработки в места возможного нахождения людей для оценки наличия и отсутствия воды в выработках", — заявили в МЧС.
Напомним, 18 марта на приамурской шахте "Пионер" произошёл прорыв горных пород, из-за которого 13 находившихся под землёй шахтёров оказались в ловушке. Организации спасательной операции препятствует прибывающая вода, которую необходимо постоянно откачивать. Специалисты 20 марта начали бурить скважину до участка обрушения. Однако информация из разведки говорит о том, что шахта с большой вероятностью затоплена водой.
Telegram / Василий Орлов