МЧС подтвердило затопление рудника "Пионер", где уже неделю заблокированы 13 горняков

Сотрудники МЧС России при помощи камер подтвердили затопление первой разведочной шахты на руднике "Пионер" в Приамурье, где уже неделю заблокированы 13 горняков. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Вчера при бурении скважины на 243-м метре удалось выйти в горные выработки. При помощи видеокамеры проведено обследование скважины, где была обнаружена вода", — рассказали представители ведомства.

Сотрудники ведомства также не исключили возможности повторного прорыва горной породы и обрушения свисающего борта карьера. МЧС проведёт техническое совещание по вопросам дальнейших действий, однако бурение трёх остальных разведочных скважин продолжается. Уровень грунтовых вод и общее состояние карьера внимательно отслеживаются. Со дна карьера убирают лёд, готовится подъездной путь для установки насоса.