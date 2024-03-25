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25 марта, 09:58

МЧС подтвердило затопление рудника "Пионер", где уже неделю заблокированы 13 горняков

МЧС при помощи камер обнаружило воду в заваленной шахте рудника "Пионер"

Сотрудники МЧС России при помощи камер подтвердили затопление первой разведочной шахты на руднике "Пионер" в Приамурье, где уже неделю заблокированы 13 горняков. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Вчера при бурении скважины на 243-м метре удалось выйти в горные выработки. При помощи видеокамеры проведено обследование скважины, где была обнаружена вода", — рассказали представители ведомства.

Сотрудники ведомства также не исключили возможности повторного прорыва горной породы и обрушения свисающего борта карьера. МЧС проведёт техническое совещание по вопросам дальнейших действий, однако бурение трёх остальных разведочных скважин продолжается. Уровень грунтовых вод и общее состояние карьера внимательно отслеживаются. Со дна карьера убирают лёд, готовится подъездной путь для установки насоса.

"Сейчас основная задача — при помощи буровых установок попасть в горные выработки в места возможного нахождения людей для оценки наличия и отсутствия воды в выработках", — заявили в МЧС.

Задержан директор рудника "Пионер", где под завалами остаются 13 человек
Задержан директор рудника "Пионер", где под завалами остаются 13 человек

Напомним, 18 марта на приамурской шахте "Пионер" произошёл прорыв горных пород, из-за которого 13 находившихся под землёй шахтёров оказались в ловушке. Организации спасательной операции препятствует прибывающая вода, которую необходимо постоянно откачивать. Специалисты 20 марта начали бурить скважину до участка обрушения. Однако информация из разведки говорит о том, что шахта с большой вероятностью затоплена водой.

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Telegram / Василий Орлов

Владимир Озеров
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