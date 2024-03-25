Разведка показала, что рудник "Пионер", вероятнее всего, затоплен
Данные разведки, проведённой на руднике "Пионер" в Амурской области, где прорвало породу, говорят о том, что шахта, с большой вероятностью, затоплена. Под завалами остаются 13 шахтёров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей оперативных служб.
"Разведка через скважину показала, что на глубине 153 метров в горных выработках находится вода. С высокой вероятностью, остальные выработки рудника также затоплены", — заявил собеседник агентства.
Напомним, 18 марта на приамурской шахте "Пионер" произошёл обвал, из-за которого 13 находившихся под землёй горняков оказались в ловушке. Проведению спасательной операции мешает прибывающая вода, которую необходимо постоянно откачивать. Специалисты 20 марта приступили к бурению скважины до участка обрушения. В МЧС сообщили, что объём прорыва породы на руднике достигает значения в 190 тысяч кубометров. Заведено уголовное дело.
Telegram / Амурская область | Правительство