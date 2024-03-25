Разведка показала, что рудник "Пионер", вероятнее всего, затоплен

Данные разведки, проведённой на руднике "Пионер" в Амурской области, где прорвало породу, говорят о том, что шахта, с большой вероятностью, затоплена. Под завалами остаются 13 шахтёров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей оперативных служб.