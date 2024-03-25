Задержан директор рудника "Пионер", где под завалами остаются 13 человек
Спасательные работы на руднике "Пионер" в Амурской области. Фото © Telegram / МЧС России
В Амурской области по подозрению в нарушении требований безопасности задержан управляющий директор рудника "Пионер", где с 18 марта под завалами породы находятся 13 человек. Об этом сообщили в приамурском СУ СК РФ.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Амурской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ), задержан управляющий директор рудника "Пионер", — говорится в сообщении.
Напомним, 18 марта на приамурской шахте "Пионер" произошёл обвал, из-за которого 13 находившихся под землёй горняков оказались в ловушке. Проведению спасательной операции мешает прибывающая вода, которую необходимо постоянно откачивать. Специалисты 20 марта приступили к бурению скважины до участка обрушения. Однако данные разведки говорят о том, что шахта с большой вероятностью затоплена. Также СМИ уточняют, что прорыв породы на руднике произошёл не на глубине 147 метров, как сообщалось ранее, а выше — на отметке 97 метров.