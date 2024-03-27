Управляющего директора рудника "Пионер" в Приамурье заключили под стражу
СК РФ: В Приамурье управляющему директору рудника "Пионер" предъявили обвинение
Спасательные работы на руднике "Пионер" в Амурской области. Обложка © Telegram / МЧС России
Управляющему директору рудника "Пионер" в Амурской области, где под завалами больше недели находится 13 шахтёров, предъявлено обвинение. Как передаёт в телеграм-канале региональное управление СК РФ, ему вменяют статью о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
Следствие полагает, что мужчина знал о находящемся в непосредственной близости от проведения горнодобывающих работ заполненного водой карьера, но не организовал направленные на его осушение мероприятия. Данное обстоятельство, как сообщают стражи правопорядка, является нарушением правил безопасности. В результате произошёл прорыв воды, обвал горных пород, а 13 горняков, о судьбе которых до сих пор ничего не известно, оказались заблокированными в шахте.
В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия в отношении обвиняемого и назначил ему меру пресечения в виде ареста. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства этого происшествия.
Напомним, 18 марта в Амурской области произошло обрушение горных пород на руднике горногидрометаллургического комбината в Зейском муниципальном округе. В результате под завалами оказались 13 человек. Впоследствии полпред президента Дальневосточного федерального округа Юрий Трутнев сообщил, что работы по спасению застрявших на руднике шахтёров осложняются поступлением воды. 20 марта пресс-служба правительства региона рассказала о том, что там начали бурить скважину к месту обвала. Однако 25 марта сотрудники МЧС России при помощи камер подтвердили затопление первой разведочной шахты.