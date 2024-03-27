Управляющего директора рудника "Пионер" в Приамурье заключили под стражу

Управляющему директору рудника "Пионер" в Амурской области, где под завалами больше недели находится 13 шахтёров, предъявлено обвинение. Как передаёт в телеграм-канале региональное управление СК РФ, ему вменяют статью о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Следствие полагает, что мужчина знал о находящемся в непосредственной близости от проведения горнодобывающих работ заполненного водой карьера, но не организовал направленные на его осушение мероприятия. Данное обстоятельство, как сообщают стражи правопорядка, является нарушением правил безопасности. В результате произошёл прорыв воды, обвал горных пород, а 13 горняков, о судьбе которых до сих пор ничего не известно, оказались заблокированными в шахте.