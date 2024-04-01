На руднике "Пионер" в Приамурье прекратили спасательную операцию
В Амурской области прекратили искать пропавших на руднике "Пионер" 13 горняков
В Приамурье завершили спасательную операцию на руднике "Пионер", где под завалами горных масс находятся 13 горняков. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Покровский рудник".
Остановку поисковой операции объяснили угрозой повторных обвалов и частичного обрушения карьера. Результаты бурения показали, что места, где могли находиться шахтёры, заполнены водой и горными породами. Все 13 горняков считаются погибшими. Вместе с тем в Покровском руднике объяснили, что члены семей погибших людей получат материальную помощь в размере годового заработка.
"Рудник обеспечит поддержку семьям горняков. Они получат от рудника единовременную выплату годового заработка горняка каждому члену семьи (родители, супруга, дети) и далее будут получать ежемесячную выплату на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими совершеннолетия", — приводит ТАСС слова представителя предприятия.
Средства начнут выплачивать уже 1 апреля. В организации дополнили, что родственники горняков также получат единовременные выплаты от работодателя из подрядной организации, страховой компании, правительства региона и все положенные выплаты от Фонда социального страхования и Пенсионного фонда России. Покровский рудник также поможет семьям в получении необходимой медицинской помощи и оплатит обучение детям в высших учебных заведениях.
Напомним, обвал на руднике "Пионер" в Приамурье случился 18 марта. В это время под землёй находились 13 горняков, все они оказались заблокированы. 20 марта началось бурение скважин до зоны обрушения. Однако во всех трёх пробурённых на данный момент каналах оказалась вода. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, управляющий директор выработки помещён под арест.
Telegram / МЧС Амурской области