На руднике "Пионер" в Приамурье прекратили спасательную операцию

В Приамурье завершили спасательную операцию на руднике "Пионер", где под завалами горных масс находятся 13 горняков. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Покровский рудник".

Остановку поисковой операции объяснили угрозой повторных обвалов и частичного обрушения карьера. Результаты бурения показали, что места, где могли находиться шахтёры, заполнены водой и горными породами. Все 13 горняков считаются погибшими. Вместе с тем в Покровском руднике объяснили, что члены семей погибших людей получат материальную помощь в размере годового заработка.

"Рудник обеспечит поддержку семьям горняков. Они получат от рудника единовременную выплату годового заработка горняка каждому члену семьи (родители, супруга, дети) и далее будут получать ежемесячную выплату на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими совершеннолетия", — приводит ТАСС слова представителя предприятия.