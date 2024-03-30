На руднике "Пионер" начали бурить восьмую скважину после провала семи попыток
На руднике "Пионер" в Приамурье приступили к бурению восьмой скважины
На руднике "Пионер" в Зейском районе Амурской области начали бурить уже восьмую разведывательную скважину в районе возможного нахождения заблокированных под землёй горняков. Предыдущие семь попыток удачей не увенчались. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает главное управление МЧС региона.
На руднике "Пионер" в Приамурье приступили к бурению восьмой скважины. Видео © МЧС Амурской области
Глубина пятой скважины составила 231 метр из 295, шестая была пробурена на 226 из 315 метров, седьмая — на 85 из 255 метров. Глубина восьмой скважины составит 370 метров, на данный момент пробурено 40 метров.
"Проходка скважин ведётся в места возможного нахождения людей, для определения состояния горных выработок, наличия в них пригодной для дыхания атмосферы, присутствия воды, пульпы, горной массы", — уточнили в управлении.
На месте ЧП приходится действовать осторожно из-за сохраняющейся опасности повторного прорыва горной массы и воды в выработки шахты. По данным МЧС, также есть угроза обрушения борта карьера, в связи с чем руководителем ликвидации аварии принято решение о приостановке работ в горных выработках шахты, ниже зоны затопления.
Напомним, обвал на руднике "Пионер" в Амурской области случился 18 марта. В это время под землёй находились 13 шахтёров, все они оказались заблокированы. 20 марта началось бурение скважин до зоны обрушения. Однако во всех трёх пробурённых на данный момент каналах оказалась вода. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, управляющий директор выработки помещён под арест.
МЧС Амурской области