На руднике "Пионер" начали бурить восьмую скважину после провала семи попыток

На руднике "Пионер" в Зейском районе Амурской области начали бурить уже восьмую разведывательную скважину в районе возможного нахождения заблокированных под землёй горняков. Предыдущие семь попыток удачей не увенчались. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает главное управление МЧС региона.

На руднике "Пионер" в Приамурье приступили к бурению восьмой скважины. Видео © МЧС Амурской области

Глубина пятой скважины составила 231 метр из 295, шестая была пробурена на 226 из 315 метров, седьмая — на 85 из 255 метров. Глубина восьмой скважины составит 370 метров, на данный момент пробурено 40 метров.

"Проходка скважин ведётся в места возможного нахождения людей, для определения состояния горных выработок, наличия в них пригодной для дыхания атмосферы, присутствия воды, пульпы, горной массы", — уточнили в управлении.