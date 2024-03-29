Попытка пробурить четвёртую скважину на руднике "Пионер" закончилась неудачей

Четвёртую разведывательную скважину на руднике "Пионер" в Приамурье, где уже на протяжении полутора недель под завалами остаются 13 горняков, не получилось пробурить до расчётной точки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Ну руднике "Пионер" продолжаются аварийно-спасательные работы. Видео © Telegram / МЧС Амурской области

"Четвёртая скважина по итогам бурения в расчётную точку не вышла из-за горно-геологических условий", — сказано в публикации.

До этого были пробурены три скважины, их анализ показал наличие воды, льда и ила. Пятую скважину пробурили почти наполовину — на 143 метра из расчётных 295. Шестую — на 157 из 315. В седьмой скважине прогресс составляет 48 из 255 метров.