Попытка пробурить четвёртую скважину на руднике "Пионер" закончилась неудачей
Четвёртую разведывательную скважину на руднике "Пионер" в Приамурье, где уже на протяжении полутора недель под завалами остаются 13 горняков, не получилось пробурить до расчётной точки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Ну руднике "Пионер" продолжаются аварийно-спасательные работы. Видео © Telegram / МЧС Амурской области
"Четвёртая скважина по итогам бурения в расчётную точку не вышла из-за горно-геологических условий", — сказано в публикации.
До этого были пробурены три скважины, их анализ показал наличие воды, льда и ила. Пятую скважину пробурили почти наполовину — на 143 метра из расчётных 295. Шестую — на 157 из 315. В седьмой скважине прогресс составляет 48 из 255 метров.
Состояние горных выработок, поступление в них воды, ситуация с газом и вентиляцией в шахте находятся на контроле у горных спасателей. Чаша рудника и уровень воды в ней находятся под постоянным наблюдением. Сегодня в Приамурье прибыли ещё двое родственников попавших в беду шахтёров, их доставят к месту работ на "Пионере". Психологи МЧС предоставляют всевозможную поддержку семьям горняков.
Напомним, обвал на руднике "Пионер" в Амурской области случился 18 марта. В это время под землёй находились 13 шахтёров, все они оказались заблокированы. 20 марта началось бурение скважин до зоны обрушения. Однако во всех трёх пробурённых на данный момент каналах оказалась вода. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, управляющий директор выработки помещён под арест.
Telegram / МЧС Амурской области