МЧС показало видео с рудника в Амурской области, где завалило 13 шахтёров

Дополнительные силы МЧС России будут направлены в Амурскую область для проведения поисково-спасательной операции на руднике золотодобывающего комбината "Пионер", где завалило 13 шахтёров. Об этом сообщил глава спасательного ведомства Александр Куренков.

Кадры с рудника в Амурской области, где завалило 13 шахтёров. Видео © Telegram / МЧС России

"Люди, находящиеся за завалом, знают, что им идут на помощь. Наши спасатели стараются работать с максимальной скоростью. В среднем удаётся проходить 100–200 метров за два часа. <...> Мы готовы оперативно направить дополнительные силы для скорейшего обнаружения горняков", — приводит пресс-служба МЧС слова Куренкова.