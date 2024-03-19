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19 марта, 13:05

МЧС показало видео с рудника в Амурской области, где завалило 13 шахтёров

Глава МЧС Куренков поручил направить допсилы на поиски 13 шахтёров в Приамурье

Дополнительные силы МЧС России будут направлены в Амурскую область для проведения поисково-спасательной операции на руднике золотодобывающего комбината "Пионер", где завалило 13 шахтёров. Об этом сообщил глава спасательного ведомства Александр Куренков.

Кадры с рудника в Амурской области, где завалило 13 шахтёров. Видео © Telegram / МЧС России

"Люди, находящиеся за завалом, знают, что им идут на помощь. Наши спасатели стараются работать с максимальной скоростью. В среднем удаётся проходить 100–200 метров за два часа. <...> Мы готовы оперативно направить дополнительные силы для скорейшего обнаружения горняков", — приводит пресс-служба МЧС слова Куренкова.

В настоящее время в поисково-спасательной операции участвуют горноспасатели из Нерюнгри и Хабаровска — в общей сложности 114 человек, а также 45 единиц техники. К ним на помощь следуют специалисты из Приморского края. Кроме того, подготовлен резерв спасателей из Кузбасса. Для оказания психологической помощи также сформирована группа специалистов.

Режим ЧС введён в Приамурье из-за обрушения на руднике, завалившего 13 человек
Режим ЧС введён в Приамурье из-за обрушения на руднике, завалившего 13 человек

Напомним, накануне стало известно об обрушении на руднике "Пионер" в Зейском муниципальном округе. В результате ЧП от выхода на поверхность оказались отрезаны 13 рабочих. Пока не известно, сколько времени потребуется, что вызволить людей. В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин поручил принять все меры по их спасению. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Известно, что спасательные работы осложняются поступлением воды.

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Кадр из видео Telegram / МЧС России

Наталья Исакова
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