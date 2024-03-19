МЧС показало видео с рудника в Амурской области, где завалило 13 шахтёров
Глава МЧС Куренков поручил направить допсилы на поиски 13 шахтёров в Приамурье
Дополнительные силы МЧС России будут направлены в Амурскую область для проведения поисково-спасательной операции на руднике золотодобывающего комбината "Пионер", где завалило 13 шахтёров. Об этом сообщил глава спасательного ведомства Александр Куренков.
Кадры с рудника в Амурской области, где завалило 13 шахтёров. Видео © Telegram / МЧС России
"Люди, находящиеся за завалом, знают, что им идут на помощь. Наши спасатели стараются работать с максимальной скоростью. В среднем удаётся проходить 100–200 метров за два часа. <...> Мы готовы оперативно направить дополнительные силы для скорейшего обнаружения горняков", — приводит пресс-служба МЧС слова Куренкова.
В настоящее время в поисково-спасательной операции участвуют горноспасатели из Нерюнгри и Хабаровска — в общей сложности 114 человек, а также 45 единиц техники. К ним на помощь следуют специалисты из Приморского края. Кроме того, подготовлен резерв спасателей из Кузбасса. Для оказания психологической помощи также сформирована группа специалистов.
Напомним, накануне стало известно об обрушении на руднике "Пионер" в Зейском муниципальном округе. В результате ЧП от выхода на поверхность оказались отрезаны 13 рабочих. Пока не известно, сколько времени потребуется, что вызволить людей. В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин поручил принять все меры по их спасению. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Известно, что спасательные работы осложняются поступлением воды.
Кадр из видео Telegram / МЧС России