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1 апреля, 17:42

Задержан главный инженер рудника "Пионер", где горняки попали под завал

СК: В Амурской области задержали главного инженера рудника "Пионер"

В Амурской области задержали главного инженера рудника "Пионер", где 13 горняков попали под завал. Его подозревают в нарушении требований безопасности при ведении работ (статья 216 УК РФ), сообщили в Следственном комитете в понедельник, 1 апреля.

В Амурской области задержали главного инженера рудника "Пионер". Видео © Telegram / Следком

"Вечером 18 марта при производстве работ в горной выработке подземного рудника на территории Зейского муниципального округа произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте", — напомнили в ведомстве.

Отметим, что ранее по уголовному делу задержали двух сотрудников регионального управления Ростехнадзора и управляющего директора рудника — ему предъявлено обвинение.

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Как сообщал Life.ru, обвал на руднике "Пионер" в Приамурье случился 18 марта. В это время под землёй находились 13 горняков, все они оказались заблокированы. 20 марта началось бурение скважин до зоны обрушения. Но во всех трёх пробурённых на данный момент каналах оказалась вода. 1 апреля спасательную операцию прекратили.

Обложка ©

Telegram / Следком

Никита Осипов
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