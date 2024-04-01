Задержан главный инженер рудника "Пионер", где горняки попали под завал
СК: В Амурской области задержали главного инженера рудника "Пионер"
В Амурской области задержали главного инженера рудника "Пионер", где 13 горняков попали под завал. Его подозревают в нарушении требований безопасности при ведении работ (статья 216 УК РФ), сообщили в Следственном комитете в понедельник, 1 апреля.
В Амурской области задержали главного инженера рудника "Пионер". Видео © Telegram / Следком
"Вечером 18 марта при производстве работ в горной выработке подземного рудника на территории Зейского муниципального округа произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте", — напомнили в ведомстве.
Отметим, что ранее по уголовному делу задержали двух сотрудников регионального управления Ростехнадзора и управляющего директора рудника — ему предъявлено обвинение.
Как сообщал Life.ru, обвал на руднике "Пионер" в Приамурье случился 18 марта. В это время под землёй находились 13 горняков, все они оказались заблокированы. 20 марта началось бурение скважин до зоны обрушения. Но во всех трёх пробурённых на данный момент каналах оказалась вода. 1 апреля спасательную операцию прекратили.
Telegram / Следком