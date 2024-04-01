Задержан главный инженер рудника "Пионер", где горняки попали под завал

В Амурской области задержали главного инженера рудника "Пионер", где 13 горняков попали под завал. Его подозревают в нарушении требований безопасности при ведении работ (статья 216 УК РФ), сообщили в Следственном комитете в понедельник, 1 апреля.

В Амурской области задержали главного инженера рудника "Пионер". Видео © Telegram / Следком

"Вечером 18 марта при производстве работ в горной выработке подземного рудника на территории Зейского муниципального округа произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте", — напомнили в ведомстве.