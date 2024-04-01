Регион

Уведомления отключены

1 апреля, 19:04

Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира, сообщил украинский экономист

Украинский экономист Шевчишин: В марте гривна потеряла 2,65% к доллару

Национальная валюта Украины гривна в марте потеряла 2,65% по отношению к доллару. По итогам прошлого месяца она вошла в десятку самых слабых валют мира и заняла седьмую позицию. Об этом заявил украинский экономист Андрей Шевчишин.

"На первом месте египетский фунт, который в марте потерял почти 35%. В лидерах роста к доллару нигерийская наира и кенийский шиллинг", — указал он в соцсетях.

Напомним, Национальный банк Незалежной установил официальный курс гривны на уровне 38,99 за доллар. С конца июля 2023 года регулятор удерживал валюту на уровне 36,56 за доллар. 2 октября там сообщили, что отменяют фиксированный курс.

Азаров: Украина уже давно банкрот
Азаров: Украина уже давно банкрот
Обложка ©

Unsplash / Roman Synkevych

Никита Осипов
  • Новости
  • Новости экономики
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров