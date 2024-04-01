Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира, сообщил украинский экономист
Украинский экономист Шевчишин: В марте гривна потеряла 2,65% к доллару
Национальная валюта Украины гривна в марте потеряла 2,65% по отношению к доллару. По итогам прошлого месяца она вошла в десятку самых слабых валют мира и заняла седьмую позицию. Об этом заявил украинский экономист Андрей Шевчишин.
"На первом месте египетский фунт, который в марте потерял почти 35%. В лидерах роста к доллару нигерийская наира и кенийский шиллинг", — указал он в соцсетях.
Напомним, Национальный банк Незалежной установил официальный курс гривны на уровне 38,99 за доллар. С конца июля 2023 года регулятор удерживал валюту на уровне 36,56 за доллар. 2 октября там сообщили, что отменяют фиксированный курс.
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