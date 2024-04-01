Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира, сообщил украинский экономист

Национальная валюта Украины гривна в марте потеряла 2,65% по отношению к доллару. По итогам прошлого месяца она вошла в десятку самых слабых валют мира и заняла седьмую позицию. Об этом заявил украинский экономист Андрей Шевчишин.

"На первом месте египетский фунт, который в марте потерял почти 35%. В лидерах роста к доллару нигерийская наира и кенийский шиллинг", — указал он в соцсетях.