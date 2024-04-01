В Белом доме попытались оправдаться за празднование "дня трансгендера" в Пасху
Белый дом: "День видимости трансгендеров" в США случайно совпал с Пасхой
Празднование "дня видимости трансгендеров" и католической Пасхи, выпавших на одно число, является совпадением. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Каждый год 31 марта — это "день видимости трансгендеров". Пасха выпадает на разные воскресенья, в этом году совпало", — сказала она в ходе брифинга, отметив, что это случайное совпадение окружает кампания дезинформации, которая "разделила" граждан США.
Напомним, католическая пасха в этом году приходится на 31 марта. Президент США Джо Байден ещё в пятницу объявил эту дату "днём видимости трансгендеров", названных им "частью ткани нации". Избирательный штаб Дональда Трампа назвал решение американского лидера "богохульными" и призвал его извинится перед "миллионами католиков и христиан по всей Америке", для которых этот день ассоциируется только с одним конкретным праздником.
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