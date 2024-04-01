В Белом доме попытались оправдаться за празднование "дня трансгендера" в Пасху

"Каждый год 31 марта — это "день видимости трансгендеров". Пасха выпадает на разные воскресенья, в этом году совпало", — сказала она в ходе брифинга, отметив, что это случайное совпадение окружает кампания дезинформации, которая "разделила" граждан США.

Напомним, католическая пасха в этом году приходится на 31 марта. Президент США Джо Байден ещё в пятницу объявил эту дату "днём видимости трансгендеров", названных им "частью ткани нации". Избирательный штаб Дональда Трампа назвал решение американского лидера "богохульными" и призвал его извинится перед "миллионами католиков и христиан по всей Америке", для которых этот день ассоциируется только с одним конкретным праздником.