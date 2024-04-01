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1 апреля, 18:23

Перепутал Пасху с устрицами: Байден опозорился перед детьми в Белом доме

Байден в пасхальном выступлении поприветствовал "устричных кроликов"

Президент США Джо Байден вновь опозорился на публике. На этот раз американский лидер, выступая на детском торжестве в Белом доме, обратился к "устричным кроликам" вместо пасхальных.

Байден в пасхальном выступлении поприветствовал "устричных кроликов". Видео © X / toddstarnes

"Кстати, поприветствуйте устричных кроликов. Идите сюда, кролики, чтобы вас было видно", — сказал 81-летний Байден с балкона Белого дома, обращаясь к собравшимся в саду резиденции.

Дело в том, что президент США перепутал слова "Пасха" и "устрица", имеющие в английском языке схожее написание: oyster (устрица) и Easter (Пасха).

А ранее Байден перепутал Украину с Ираком и Афганистаном, когда давал интервью телеканалу. Он заявил, что не было необходимости лезть в Незалежную. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев после этого назвал политика "редким идиотом".

Байден перепутал дату своего вступления в президентскую должность
Байден перепутал дату своего вступления в президентскую должность
Обложка ©

X / BradBeauregardJ

Наталья Исакова
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