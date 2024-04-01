Перепутал Пасху с устрицами: Байден опозорился перед детьми в Белом доме
Байден в пасхальном выступлении поприветствовал "устричных кроликов"
Президент США Джо Байден вновь опозорился на публике. На этот раз американский лидер, выступая на детском торжестве в Белом доме, обратился к "устричным кроликам" вместо пасхальных.
Байден в пасхальном выступлении поприветствовал "устричных кроликов". Видео © X / toddstarnes
"Кстати, поприветствуйте устричных кроликов. Идите сюда, кролики, чтобы вас было видно", — сказал 81-летний Байден с балкона Белого дома, обращаясь к собравшимся в саду резиденции.
Дело в том, что президент США перепутал слова "Пасха" и "устрица", имеющие в английском языке схожее написание: oyster (устрица) и Easter (Пасха).
А ранее Байден перепутал Украину с Ираком и Афганистаном, когда давал интервью телеканалу. Он заявил, что не было необходимости лезть в Незалежную. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев после этого назвал политика "редким идиотом".
X / BradBeauregardJ