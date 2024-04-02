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1 апреля, 21:27

В Молдавии назвали крайне низким уровень отношений с Россией

Глава МИД Молдавии Попшой: Предпосылок для улучшения отношений с Россией нет

Глава Министерства иностранных дел Молдавии Михай Попшой рассказал о том, что Кишинёв в настоящее время не видит предпосылок для улучшения отношений с Москвой. Как заявил министр в эфире общественного телеканала "Молдова-1", в настоящее время взаимоотношения между двумя государствами находятся на самом низком уровне за всю историю.

По его словам, крайне низкий уровень отношений с Россией вызван проведением ВС РФ специальной военной операции на Украине. Дипломат считает, что, пока на территории Незалежной идут боевые действия, молдавские власти не видят возможности для улучшения диалога с Москвой.

"Более того, как говорила президент Санду (Майя, президент Молдавии. — Прим. Life.ru), сейчас Россия представляет собой самую большую угрозу нашей национальной безопасности", — заявил Попшой.

Помимо того, он также прокомментировал то, что Молдавия с прошлого года пошла по пути денонсации ряда соглашений со странами СНГ. Глава молдавского МИД подчеркнул, что Кишинёв будет продолжать это делать.

Парламент Молдавии одобрил денонсацию соглашений о телекомпании "Мир"
Парламент Молдавии одобрил денонсацию соглашений о телекомпании "Мир"

Ранее Life.ru писал, что в конце февраля текущего года Парламент Молдавии разорвал три соглашения в области обороны и борьбы с терроризмом, которые были подписаны в рамках СНГ. Уточняется, что депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов голосовали против денонсации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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