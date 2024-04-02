В России на треть снизилось число ДТП

Почти на треть снизилась аварийность на российских дорогах с начала текущего года. Как передаёт "Газета.ru" со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции результаты соответствующего исследования, по итогам I квартала 2024 года этот показатель уменьшился на 27%.

Также сообщается, что чаще всего виновниками аварии становились владельцы транспортных средств отечественного производства. Помимо того, в исследовании "Страхового дома ВСК" утверждается, что ВАЗ, Toyota, Hyundai, Kia и Renault в этом году тоже вошли в антирейтинг наиболее аварийных машин, как и в прошлом. В то же время у перечисленных выше марок наблюдается устойчивая тенденция к сокращению числа аварий.

"У АвтоВАЗа снизилась на 37%, у Renault и Toyota — на 29%, Hyundai — на 37%, Kia — на 42%", — говорится в сообщении.

В исследовании говорится, что самыми вежливыми водителями были автовладельцы из Санкт-Петербурга, Волгоградской области и Красноярского края, чаще всего в ДТП попадали москвичи, а также жители Краснодарского края и Башкирии.

Журналисты в заключение сообщили, что увеличилась аварийность среди китайских автомобилей. Так, машины марки Geely были участниками аварии на 12% чаще, чем в прошлом году. Для Chery этот показатель составил 30%, а аварийность Haval увеличилась на 44%.