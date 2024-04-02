Патрушев рассказал о подготовке натовских диверсантов для операций против России
Патрушев: НАТО в ряде стран готовит диверсантов для операций против России
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Обложка © kremlin.ru
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что инструкторы НАТО на территориях нескольких государств проводят подготовку диверсантов для проведения антироссийских операций. Об этом он заявил в интервью корреспондентам aif.ru, приуроченному к 75-летию создания Североатлантического альянса.
"Натовские инструкторы на территории нескольких стран проводят подготовку наёмников и диверсантов для их участия в антироссийских операциях", — заявил чиновник.
Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что этот военно-политический блок де-факто является стороной украинского конфликта. Патрушев в беседе с журналистами напомнил, что НАТО участвует в организации обстрелов территории России со стороны киевского режима, также коллективно поставляет на Украину различные вооружения.
Собеседник издания выразил уверенность в том, что в планы коллективного Запада во главе с Вашингтоном входит сохранение Украины в качестве территории, обслуживающей антироссийские интересы Североатлантического альянса. В связи с этим, по словам Патрушева, задачи по демилитаризации Незалежной всё ещё актуальны.
Ранее Патрушев ответил на вопрос Life.ru о том, кто стоит за терактом, произошедшим вечером 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле". По словам секретаря Совбеза РФ, Украина принимала в нём участие.