Экипажи Ка-52 уничтожили украинскую ДРГ под Купянском

Российская авиация продолжает выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Как рассказали в Минобороны РФ, на Купянском направлении отличились экипажи ударных вертолётов Ка-52, которые уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника.

"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) уничтожила замаскированную технику и диверсионно-разведывательную группу противника на Купянском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования", — рассказали в оборонном ведомстве.

Как уточнили в Министерстве обороны, в состав данной группы, помимо Ка-52, вошли вертолёты Ми-35М и Ми-8. Воздушные средства сопровождались специалистами поисково-спасательной группы и группой огневой поддержки.