Юрист рассказала, почему звонок "из налоговой" — повод насторожиться

Мошенники всё чаще звонят россиянам и представляются им налоговиками. О том, как отличить реальных сотрудников ФНС от злоумышленников, в интервью агентству "Прайм" рассказала юрист Виталия Мурылева-Казак.

Она подчеркнула, что если вам кто-то звонит и представляется сотрудником налоговой, то в таком случае сразу стоит насторожиться. Дело в том, что, согласно действующему законодательству, эти госслужащие общаются с гражданами через портал "Госуслуги" или личный кабинет налогоплательщика.

Также законом разрешено отправлять письма почтой или вручать документы при посещении лицом налогового органа. Помимо того, возможно информирование о задолженности посредством СМС-оповещения, но для этого надо дать письменное согласие. В остальных случаях это будет одним из видов телефонного мошенничества. В связи с этим руководитель налоговой практики МКА "Аронов и партнёры" рассказала, что делать во время такого звонка.

"Если вам звонит якобы налоговый инспектор, уточните у него, в какой инспекции он работает. Если он не может назвать номер или называет налоговую, на учёте в которой вы не стоите, кладите трубку", — заявила Мурылева-Казак.

Также она сообщила, что делать, если номер инспекции назван верно. Тогда, по словам юриста, следует попросить телефонного собеседника представиться и узнать, в каком отделе он работает, после чего опять положить трубку. Затем следует позвонить в налоговую и уточнить там, работает ли у них такой сотрудник.