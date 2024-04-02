В МИД рассказали, какой миф о Западе Россия развенчала на Украине
Дипломат Гаврилов: РФ развеяла мифы о превосходстве западных военных стандартов
Российские военные смогли развенчать на Украине множество мифов о Западе. Как заявил в приуроченном к 75-летию НАТО интервью РИА "Новости" глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, одним из них был миф о мнимом превосходстве западных военных стандартов перед отечественными.
"Всему миру стало очевидно, что использование ВСУ западного вооружения и якобы передовых натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя", — заявил собеседник информагентства.
Во время беседы с журналистами он подчеркнул, что на сегодняшний день нет ничего уникального и неуязвимого для российской техники. О превосходстве техники даже советского производства над западными образцами говорят многочисленные видеоподтверждения с подбитыми на поле боя произведёнными на Западе танками: американскими "Абрамсами", британскими "Челенджерами" и немецкими "Леопардами".
Глава делегации также рассказал о работе отечественного военно-промышленного комплекса (ВПК) в условиях санкций. Как считает дипломат, российский ВПК при таком санкционном давлении смог не только адаптироваться к нынешним реалиям, но и кратно нарастить мощности на некоторых направлениях.
"Наша военная техника прекрасно показала себя в зоне проведения СВО. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" уничтожают опорные пункты противника с расстояния в почти десять километров", — заключил Гаврилов.
Ранее Life.ru писал, что российская экономика демонстрирует стабильный рост вопреки экономическим санкциям со стороны Запада. По данным некоторых зарубежных СМИ, при этом введённые ограничения подарили Москве новых партнёров.
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