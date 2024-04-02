Российские военные смогли развенчать на Украине множество мифов о Западе. Как заявил в приуроченном к 75-летию НАТО интервью РИА "Новости" глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, одним из них был миф о мнимом превосходстве западных военных стандартов перед отечественными.

"Всему миру стало очевидно, что использование ВСУ западного вооружения и якобы передовых натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя", — заявил собеседник информагентства.

Во время беседы с журналистами он подчеркнул, что на сегодняшний день нет ничего уникального и неуязвимого для российской техники. О превосходстве техники даже советского производства над западными образцами говорят многочисленные видеоподтверждения с подбитыми на поле боя произведёнными на Западе танками: американскими "Абрамсами", британскими "Челенджерами" и немецкими "Леопардами".

Глава делегации также рассказал о работе отечественного военно-промышленного комплекса (ВПК) в условиях санкций. Как считает дипломат, российский ВПК при таком санкционном давлении смог не только адаптироваться к нынешним реалиям, но и кратно нарастить мощности на некоторых направлениях.

"Наша военная техника прекрасно показала себя в зоне проведения СВО. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" уничтожают опорные пункты противника с расстояния в почти десять километров", — заключил Гаврилов.