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2 апреля, 07:57
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Трое человек пострадали при стрельбе в школе в Финляндии, преступник задержан

В одной из школ в Финляндии произошла стрельба, подозреваемый задержан

Полиция в Финляндии. Обложка © X / news_hub365

Полиция в Финляндии. Обложка © X / news_hub365

В одной из школ Финляндии произошла стрельба. В результате случившегося есть раненые, сообщили в местной полиции.

"Сегодня утром в школе Виертола в Вантаа произошёл инцидент со стрельбой. Полиция получила вызов на место происшествия примерно в 9:08 утра", — говорится в сообщении.

Правоохранители просили людей держаться подальше от указанного района и не выходить из дома. Позднее полицейские уточнили, что в результате стрельбы есть трое пострадавших — все несовершеннолетние. Злоумышленника задержали, расследование дела продолжается. Личность преступника пока не раскрывается, его мотивы также неизвестны.

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А ранее Life.ru писал, что мужчина устроил стрельбу в здании Министерства цифрового развития Тайваня. Злоумышленник попытался пройти дальше фойе, но ему помешала охрана. На место оперативно прибыли правоохранители, стрелка задержали.

Дарья Нарыкова
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