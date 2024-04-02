Трое человек пострадали при стрельбе в школе в Финляндии, преступник задержан
В одной из школ в Финляндии произошла стрельба, подозреваемый задержан
Полиция в Финляндии. Обложка © X / news_hub365
В одной из школ Финляндии произошла стрельба. В результате случившегося есть раненые, сообщили в местной полиции.
"Сегодня утром в школе Виертола в Вантаа произошёл инцидент со стрельбой. Полиция получила вызов на место происшествия примерно в 9:08 утра", — говорится в сообщении.
Правоохранители просили людей держаться подальше от указанного района и не выходить из дома. Позднее полицейские уточнили, что в результате стрельбы есть трое пострадавших — все несовершеннолетние. Злоумышленника задержали, расследование дела продолжается. Личность преступника пока не раскрывается, его мотивы также неизвестны.
А ранее Life.ru писал, что мужчина устроил стрельбу в здании Министерства цифрового развития Тайваня. Злоумышленник попытался пройти дальше фойе, но ему помешала охрана. На место оперативно прибыли правоохранители, стрелка задержали.