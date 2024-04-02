Трое человек пострадали при стрельбе в школе в Финляндии, преступник задержан

В одной из школ Финляндии произошла стрельба. В результате случившегося есть раненые, сообщили в местной полиции.

"Сегодня утром в школе Виертола в Вантаа произошёл инцидент со стрельбой. Полиция получила вызов на место происшествия примерно в 9:08 утра", — говорится в сообщении.

Правоохранители просили людей держаться подальше от указанного района и не выходить из дома. Позднее полицейские уточнили, что в результате стрельбы есть трое пострадавших — все несовершеннолетние. Злоумышленника задержали, расследование дела продолжается. Личность преступника пока не раскрывается, его мотивы также неизвестны.