Назван самый комфортный город для жизни в России
Москву признали самым благоприятным для проживания российским городом
Горожане около Красной площади в Москве. Обложка © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Москву признали самым благоприятным городом для проживания в России по результатам расчёта индекса качества городской среды за 2023 год. Об этом сообщили на официальном сайте правительства столицы.
"Также эксперты признали комфортными четыре города-миллионника — Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Краснодар. В число благоприятных для проживания городов с населением от ста тысяч до одного миллиона вошли Ханты-Мансийск, Сургут, Норильск, Мурманск, Нижневартовск", — говорится в сообщении.
Всего в общем списке находятся 579 российских городов. При этом специалисты оценивали более 1,1 тысячи городов по 36 различным индикаторам качества городской среды. Так, например, эксперты составляли мнение об общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуре, зелёных территориях, набережных и общегородском пространстве. Они анализировали это по шести показателям: безопасность, комфорт, экология, идентичность, разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.
Все перечисленные показатели оценивались по десятибалльной шкале. Максимум населённый пункт может набрать 360 баллов. Город можно признать благоприятным для проживания, если индекс качества превышает 180 баллов.
А ранее Life.ru писал, что доля россиян, желающих эмигрировать, достигла исторического минимума. Только 5% граждан РФ хотят уехать в другую страну на постоянное место жительства (ПМЖ), что является минимальным показателем мониторинга с 1991 года.