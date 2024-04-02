Загсы Москвы начали принимать заявления на регистрацию брака в День России

В московских загсах начался приём заявлений на регистрацию брака 12 июня — в День России. В этом году дата выпадает на среду. Для проведения торжественной церемонии в столице доступно более 50 площадок, среди которых не только дворцы бракосочетания, но и музеи, усадьбы и даже станции метро.

"Мы открываем около 150 дополнительных слотов времени для регистрации брака в День России. В этот праздник будут работать дворцы бракосочетания № 1, 4 и Кутузовский. Кроме того, мы открыли дополнительные слоты для записи на регистрацию брака на площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" в ресторане "Романтик", здании Северного речного вокзала, Доме торжеств "Сафиса", — рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект мэра "Новые адреса счастья" стартовал в Москве 4 мая 2019 года и позволил всем желающим сделать свою свадьбу оригинальной и незабываемой. Небоскрёбы, усадьбы, стадионы, музеи и телебашня — всё это новые площадки, на которых можно зарегистрировать брак. Самое интересное, что никаких дополнительных расходов за выездную торжественную регистрацию брака не предусмотрено. Будущие молодожёны оплатят всего лишь стандартную госпошлину — 350 рублей.