Врач назвал неожиданную часть тела, которая предательски выдаст ваш настоящий возраст Врач Умнов: Провисшие мочки ушей — главный индикатор возраста человека 2 апреля, 09:12 Уши — главный индикатор возраста человека. Обложка © Freepik / kroshka-nastya

Многие женщины регулярно наносят уходовые средства на лицо, шею и зону декольте, но очень многие забывают нанести его на уши и на мочки. А ведь это чуть ли не главный индикатор возраста человека. Провисшие морщинистые мочки выдают возраст. Кожа в этой области так же, как и на лице, теряет упругость и эластичность. Об этом в эксклюзивной беседе с Life.ru рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Я не поддерживаю идею уколов красоты и филлеров в уши и мочки в связи с тем, что эффект от этой процедуры может быть кратковременным, не все специалисты делают инъекции умело. Неправильно сделанные уколы могут вызвать асимметрию ушей, отёки, вплоть до глухоты. Александр Умнов Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения

По его словам, от закачивания биогелей в ушные раковины стоит точно отказаться, так как эта зона очень чувствительная, а нервные окончания находятся по всей площади. Неслучайно, когда ухо немного продует или в него попадает вода, у большинства возникает дикая боль. К хирургическим вмешательствам можно прибегать только в крайних случаях, если, например, мочки порвались.

"Чтобы сохранить молодость кожи мочек и ушей в целом, необходимо смазывать их питательным кремом, аккуратно массируя, работать на опережение старения кожи, оберегать эти зоны от солнца", — предупреждает эксперт.

Кроме того, не рекомендуется вешать на уши тяжёлые клипсы. Ухо человека не рассчитано на такой груз, если некоторое время, даже не замечая тяжести, носить массивные серьги, то человек неминуемо столкнётся с оттянутыми и обвисшими мочками, а с возрастом они будут особенно деформированы, резюмировал врач.

Ранее врач объяснил, почему возникают хронические отиты. Это заболевание может быть наружным, средним или внутренним — в зависимости от локализации. В каждом случае требуются свои подходы к лечению, объяснил эксперт.

Авторы Андрей Горяничев