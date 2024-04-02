Лавров: Никакие теракты не могут запугать и сломить дух россиян и белорусов

Никакие варварские теракты не могут запугать и сломить дух россиян и белорусов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравлении министра иностранных дел соседней республики Сергея Алейника по случаю Дня единения народов двух стран.

"Никакие варварские террористические атаки не могут запугать и сломить дух россиян и белорусов, вынужденных отныне оплакивать в один день жертв нацистских приспешников не только Хатыни, но и Красногорска", — отметил российский министр.

По словам Лаврова, общие испытания ещё больше сплачивают россиян и белорусов, а также укрепляют "нашу решимость покончить со злом, источаемым человеконенавистническими идеологиями неонацизма и религиозного экстремизма". Также глава МИД России подчеркнул, что Москва и Минск сообща смогут справиться с самыми серьёзными угрозами и вызовами, "которые бросает Коллективный Запад и его украинские марионетки", обеспечить безопасность и процветание всех граждан РФ и Белоруссии.