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2 апреля, 08:37

Лавров: Никакие теракты не могут запугать и сломить дух россиян и белорусов

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Никакие варварские теракты не могут запугать и сломить дух россиян и белорусов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравлении министра иностранных дел соседней республики Сергея Алейника по случаю Дня единения народов двух стран.

"Никакие варварские террористические атаки не могут запугать и сломить дух россиян и белорусов, вынужденных отныне оплакивать в один день жертв нацистских приспешников не только Хатыни, но и Красногорска", — отметил российский министр.

По словам Лаврова, общие испытания ещё больше сплачивают россиян и белорусов, а также укрепляют "нашу решимость покончить со злом, источаемым человеконенавистническими идеологиями неонацизма и религиозного экстремизма". Также глава МИД России подчеркнул, что Москва и Минск сообща смогут справиться с самыми серьёзными угрозами и вызовами, "которые бросает Коллективный Запад и его украинские марионетки", обеспечить безопасность и процветание всех граждан РФ и Белоруссии.

Ранее президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов двух стран. Российский глава государства отметил, что, несмотря на сложную ситуацию в мире, Москве и Минску удалось многое сделать для развития многоплановых связей и укрепления институтов Союзного государства.

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Иван Косицын
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