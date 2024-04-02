Вертолёт Ми-24 Минобороны Абхазии совершил аварийную посадку и загорелся

Вертолёт Ми-24, принадлежащий Министерству обороны Абхазии, совершил аварийную посадку в Гулрыпшском районе республики, а затем загорелся. Об этом во вторник, 2 апреля, информирует ТАСС со ссылкой на главу местного МЧС Льва Квицинию, который уже прибыл на место происшествия.

Всех троих членов экипажа доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает. Подробности и причины ЧП уточняются.