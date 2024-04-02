Вертолёт Ми-24 Минобороны Абхазии совершил аварийную посадку и загорелся
Вертолёт Ми-24, принадлежащий Министерству обороны Абхазии, совершил аварийную посадку в Гулрыпшском районе республики, а затем загорелся. Об этом во вторник, 2 апреля, информирует ТАСС со ссылкой на главу местного МЧС Льва Квицинию, который уже прибыл на место происшествия.
Всех троих членов экипажа доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает. Подробности и причины ЧП уточняются.
Напомним, что накануне вертолёт Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр – Вертолётные услуги" совершил вынужденную посадку в Туруханском районе Красноярского края. На борту находилось три человека. А за несколько дней до этого Ми-8 всё той же авиакомпании совершил вынужденную посадку в районе ямальского Ямбурга. Причиной стал отказ гидросистемы. Пострадавших нет.