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19 марта, 10:57

Авиация Украины лишилась 270 вертолётов и 577 самолётов с начала СВО

Минобороны: Армия России сбила 270 вертолётов и 577 самолётов ВСУ с начала СВО

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Вооружённые силы России с начала проведения специальной военной операции уничтожили 270 вертолётов и 577 самолётов украинской армии. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

"Уничтожено: 577 самолётов, 270 вертолётов, 16 135 БПЛА, 486 зенитных ракетных комплексов, 15 534 танка и другие боевые бронированные машины, 1244 боевые машины РСЗО, 8456 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 19 933 единицы специальной военной автомобильной техники", — уточнили в Минобороны.

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Российские силы ПВО за неделю сбили три украинских самолёта и 639 дронов ВСУ

А ранее украинская авиация понесла значительные потери в зоне СВО. Российские силы сбили истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-24 и 405 беспилотников ВСУ. Позже два истребителя МиГ-29 ВСУ не вернулись с боевых заданий у сёл Ясеновое и Селидово Донецкой Народной Республики.

Андрей Бражников
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