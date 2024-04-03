День рождения мобильного телефона, Кирилл Катаник: Праздники и приметы 3 апреля

День рождения мобильного телефона

Дата в 2024 году: 3 апреля, среда.

Международный праздник, в России официального статуса не имеет.

Мобильный телефон — удивительное изобретение, которое изменило нашу жизнь. Благодаря этим портативным аппаратам люди всегда могут коммуницировать друг с другом независимо от времени и места. Мобильный телефон стал неотъемлемой частью повседневности, и сегодня уже трудно представить жизнь без мобильной связи. Ежегодно 3 апреля отмечается День рождения мобильного телефона — это дата, которая даёт возможность посмотреть на это устройство с особым уважением.

Телефон: Эволюция главного средства связи | Интересные факты про телефон. Видео © YouTube / ВЕЩЬ

Первую экспериментальную модель мобильного телефона собрали в Советском Союзе в конце 1950-х годов. Это устройство весило три килограмма. В 1973 году появилась первая работоспособная модель портативного мобильного телефона — Motorola Dyna TAC. У этого аппарата не было экрана, а на передней панели располагалось 12 кнопок: 10 с цифрами и 2 для начала и окончания звонка. 3 апреля 1973 года Мартин Купер, изобретатель этого телефона, который тогда работал в компании Motorola, совершил первый звонок по мобильной связи в конкурирующую фирму. Именно этот день стал днём рождения мобильного телефона.

Кирилл Катаник

Дата в 2024 году: 3 апреля, среда.

Другие названия: Качальник; День Качальника; День Кирилла Качальника; День Кирилла Катаника; Колодезница.

Церковное название: Святителя Кирилла Катанского (Сицилийского), епископа.

Значение: Почтение памяти святого Кирилла Катанского.

Народный праздник Кирилл Катаник отмечается 3 апреля (по старому стилю — 21 марта). В церковном православном календаре это дата почтения памяти святителя Кирилла Катанского (Сицилийского), епископа.

Икона святителя Кирилла Катанского (Сицилийского). Фото © Azbuka.ru

В I–II веках нашей эры в городе Антиохии, ныне расположенном в Турции, жил праведный человек по имени Кирилл. Он стал учеником святого апостола Петра, который позже рукоположил его в епископы сицилийского города Катаны.

Господь даровал Кириллу дар чудотворения за его благочестивую жизнь, мудрое управление паствой и неустанную помощь прихожанам. Однажды, когда источник воды в Катане стал горьким и непригодным для питья, Кирилл помолился над ним —и вода вновь стала чистой и вкусной. Это чудо побудило многих язычников принять христианство.

Святитель Кирилл был примером смирения и самоотверженности. Он прожил долгую и благочестивую жизнь, посвящённую служению Богу и людям. По преставлении ко Господу в преклонном возрасте его тело было погребено на Сицилии, где он пользовался глубоким уважением и почитанием.

В народной традиции 3 апреля знаменует собой окончание зимнего сезона. Этот праздник известен как День Катаника. В этот день принято последний раз кататься на санках, если снег ещё остался. После этой даты снежный покров уже не подходит для этой забавы — и дети переключаются на весенние игры. Санки чистят и убирают до следующей зимы. А детям говорят, что приходил некий Катаник и забрал санки, так что плакать бесполезно. Ещё 3 апреля убирают зимнюю обувь и достают весеннюю.

3 апреля наши предки убирали сани на длительное хранение. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Считается, что в этот день колодезная вода становится благословенной самой Богородицей. Поэтому её принято набирать и умываться ею, чтобы защититься от болезней, сглаза, порчи и врагов. Если у человека материальные затруднения и он хочет стать богатым, то ему нужно посмотреть в колодец и трижды прокричать:

Встань со дна, богатая судьба, Сколько на твоём дне есть камешков и песка, Столько бы у меня было денег и добра.

Приметы на 3 апреля:

Если в этот день грянет гром — год выдастся очень урожайным.

Облака окрашены в синий цвет — жди тёплой, но дождливой погоды.

Если в этот день берёза даёт много сока — значит, летний сезон будет изобиловать дождями.

Появились комары — к скорому потеплению.

Если окропить колодезной водой земельный надел, то он даст богатый урожай.

Если роды выпадают на Кирилла Катаника, то роженице не стоит переживать — они пройдут успешно.

Если роды выпадают на 3 апреля — переживать не о чем, всё пройдёт успешно. Фото © Freepik

Именины 3 апреля отмечают: