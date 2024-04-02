Госдума приняла законопроект о запрете увольнять вдов бойцов СВО в течение года

Комитет Совета Федерации по социальной политике предварительно поддержал законопроект, который предусматривает запрет увольнять вдов участников спецоперации в течение года. А Госдума приняла его в окончательном, третьем, чтении.

"Уверена, что мы с вами с такими случаями работаем в наших регионах, есть такие обращения. Конечно, сегодня это очень актуальный вопрос", — пояснила член Комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина в ходе заседания.

Инициатива запрещает работодателю расторгать в течение года трудовой договор с жёнами погибших ветеранов боевых действий, которые не вступили в повторный брак. Авторы законопроекта считают, что подобным образом трудовые права вдов участников СВО будут защищены аналогично правам женщин, которые имеют ребёнка в возрасте до трёх лет и других категорий граждан.

Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли соответствующий закон, сообщили на сайте ведомства. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, необходимо сделать всё возможное, чтобы поддержать семьи погибших бойцов. Вдовы солдат и офицеров должны быть уверены, что их права защищены, уточнил парламентарий.