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2 апреля, 11:33

Госдума приняла законопроект о запрете увольнять вдов бойцов СВО в течение года

Комитет Совета Федерации по социальной политике предварительно поддержал законопроект, который предусматривает запрет увольнять вдов участников спецоперации в течение года. А Госдума приняла его в окончательном, третьем, чтении.

"Уверена, что мы с вами с такими случаями работаем в наших регионах, есть такие обращения. Конечно, сегодня это очень актуальный вопрос", — пояснила член Комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина в ходе заседания.

Инициатива запрещает работодателю расторгать в течение года трудовой договор с жёнами погибших ветеранов боевых действий, которые не вступили в повторный брак. Авторы законопроекта считают, что подобным образом трудовые права вдов участников СВО будут защищены аналогично правам женщин, которые имеют ребёнка в возрасте до трёх лет и других категорий граждан.

Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли соответствующий закон, сообщили на сайте ведомства. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, необходимо сделать всё возможное, чтобы поддержать семьи погибших бойцов. Вдовы солдат и офицеров должны быть уверены, что их права защищены, уточнил парламентарий.

В Думу внесли закон о льготах для вдов бойцов СВО, не состоявших с ними в браке
В Думу внесли закон о льготах для вдов бойцов СВО, не состоявших с ними в браке

А ранее Life.ru писал, что в январе президент РФ Владимир Путин поручил подумать, как поддержать гражданских жён погибших участников СВО. В списке поручений предлагается оказать помощь в вопросах материального обеспечения, медицинской помощи, в предоставлении возможности получения образования, повышения квалификации или профессиональной переподготовки.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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