Изымают документы: Силовики устроили обыск в администрации одного из районов Дагестана

Силовики устроили обыск в администрации Дербентского района Дагестана. Об этом журналистам сообщил источник в силовых структурах.

"В администрации Дербентского района проводятся обыск и выемка документов по земельным вопросам", — сказал собеседник РИА "Новости".

Что стало причиной визита правоохранителей, неизвестно. В самой администрации агентству пообещали прокомментировать ситуацию позже.