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2 апреля, 11:22

Изымают документы: Силовики устроили обыск в администрации одного из районов Дагестана

РИА "Новости": В администрации Дербентского района Дагестана проходит обыск

Виды Дербента. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Виды Дербента. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Силовики устроили обыск в администрации Дербентского района Дагестана. Об этом журналистам сообщил источник в силовых структурах.

"В администрации Дербентского района проводятся обыск и выемка документов по земельным вопросам", — сказал собеседник РИА "Новости".

Что стало причиной визита правоохранителей, неизвестно. В самой администрации агентству пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее суд отправил в СИЗО бывшего спикера Народного хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиева. Его обвиняют в мошенничестве. Общий ущерб по делу — 36 миллионов рублей.

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Матвей Константинов
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