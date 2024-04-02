Изымают документы: Силовики устроили обыск в администрации одного из районов Дагестана
РИА "Новости": В администрации Дербентского района Дагестана проходит обыск
Виды Дербента. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Силовики устроили обыск в администрации Дербентского района Дагестана. Об этом журналистам сообщил источник в силовых структурах.
"В администрации Дербентского района проводятся обыск и выемка документов по земельным вопросам", — сказал собеседник РИА "Новости".
Что стало причиной визита правоохранителей, неизвестно. В самой администрации агентству пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Ранее суд отправил в СИЗО бывшего спикера Народного хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиева. Его обвиняют в мошенничестве. Общий ущерб по делу — 36 миллионов рублей.