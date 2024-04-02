Россиянам развеяли миф про животные жиры и назвали 5 причин, чтобы включить их в рацион

Животные жиры — природные, извлекаемые из жировой и костной соединительных тканей, а также молока и яиц, птицы и рыбы. Уже более 70 лет они являются самыми демонизированными продуктами на земле. Но правда заключается в том, что они необходимы для здорового сбалансированного питания. В чём же заключается их польза для организма человека, объяснила нутрициолог Катерина Кузина.

"Животные жиры не только полезны для организма, но сокращение и замена их растительными вариантами, вероятно, является причиной резкого всплеска хронических воспалительных заболеваний, включая болезни сердца, рак и диабет. На самом деле животный жир является самым здоровым и полезным питательным веществом в рационе человека", — заявила собеседница издания "Вечерняя Москва".

По её словам, их основными источниками, которые человек употребляет в пищу, являются красное мясо, свинина, сливочное масло и яйца. Животные жиры обеспечивают организм жирорастворимыми витаминами A, D, E и K, которые играют важную роль в различных функциях. Интересный факт, что, когда кожа подвергается воздействию солнца, витамин D вырабатывается из холестерина, а самый лучший холестерин получают из животных жиров.

Чем полезны животные жиры

— Способствуют ощущению сытости, снижая склонность к перееданию и помогая контролировать вес. — Помогают поддерживать целостность клеток и способствуют усвоению питательных веществ. — Их употребление помогает поддерживать гормональный баланс, благотворно влияя на различные процессы в организме, включая метаболизм и регуляцию настроения. — Содержат омегу-3 жирные кислоты, которые имеют решающее значение для развития мозга, интеллекта и психического благополучия.