Путин назвал ключевые приоритеты деятельности МВД
Путин поручил МВД уделить внимание борьбе с экстремизмом и нелегальной миграцией
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поручил уделить особое внимание сразу нескольким приоритетным направлениям работы правоохранительных органов. В частности, по словам главы государства, речь идёт о борьбе с экстремизмом и пресечении нелегальной миграции.
"Прошу уделить особое внимание таким приоритетам, как обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом и пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности", — сказал президент, выступая на заседании.
Также российский лидер призвал правоохранительные органы усилить борьбу с опасными наркотиками, поскольку их употребление в последнее время возросло.
Ранее стало известно, что МВД предложило вдвое сократить срок пребывания мигрантов в России — до 90 дней в год. Кроме того, законопроект предполагает возможность высылки иностранцев во внесудебном порядке и административный надзор за ними, который будет осуществлять полиция.
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