Путин назвал ключевые приоритеты деятельности МВД

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поручил уделить особое внимание сразу нескольким приоритетным направлениям работы правоохранительных органов. В частности, по словам главы государства, речь идёт о борьбе с экстремизмом и пресечении нелегальной миграции.

"Прошу уделить особое внимание таким приоритетам, как обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом и пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности", — сказал президент, выступая на заседании.

Также российский лидер призвал правоохранительные органы усилить борьбу с опасными наркотиками, поскольку их употребление в последнее время возросло.