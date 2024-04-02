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2 апреля, 11:36

Путин заявил, что внутренние и внешние угрозы направлены на сдерживание России

Путин: Внутренние и внешние угрозы сегодня часто переплетаются

Президент РФ Владимир Путин заявил, что внутренние и внешние угрозы сегодня часто переплетаются. Глава государства подчеркнул, что все они направлены на сдерживание России и против граждан страны.

"[Внутренние и внешние угрозы] одинаково направлены против наших граждан и общества, на сдерживание России, на подрыв нашего суверенитета", — добавил Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Также Путин пообещал, что Россия доберётся до заказчиков теракта в "Крокусе". Президент добавил, что важно установить не только непосредственных исполнителей, "но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния".

Путин: Недопустимо использовать теракт в "Крокусе" для провоцирования розни
Путин: Недопустимо использовать теракт в "Крокусе" для провоцирования розни
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ТАСС / Метцель Михаил

Иван Косицын
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