Путин заявил, что внутренние и внешние угрозы направлены на сдерживание России
Путин: Внутренние и внешние угрозы сегодня часто переплетаются
Президент РФ Владимир Путин заявил, что внутренние и внешние угрозы сегодня часто переплетаются. Глава государства подчеркнул, что все они направлены на сдерживание России и против граждан страны.
"[Внутренние и внешние угрозы] одинаково направлены против наших граждан и общества, на сдерживание России, на подрыв нашего суверенитета", — добавил Путин на расширенном заседании коллегии МВД.
Также Путин пообещал, что Россия доберётся до заказчиков теракта в "Крокусе". Президент добавил, что важно установить не только непосредственных исполнителей, "но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния".
ТАСС / Метцель Михаил