Путин заявил, что внутренние и внешние угрозы направлены на сдерживание России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что внутренние и внешние угрозы сегодня часто переплетаются. Глава государства подчеркнул, что все они направлены на сдерживание России и против граждан страны.

"[Внутренние и внешние угрозы] одинаково направлены против наших граждан и общества, на сдерживание России, на подрыв нашего суверенитета", — добавил Путин на расширенном заседании коллегии МВД.