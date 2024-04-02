Путин поручил МВД обновить подходы к миграционной политике

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Министерства внутренних дел РФ во вторник, 2 апреля, поручил обновить подходы к миграционной политике. Президент попросил определить список первоочередных решений.

"Прошу Министерство внутренних дел, другие наши правоохранительные органы и специальные службы совместно с правительством и с администрацией президента все эти вопросы комплексно и детально проработать", — отметил глава государства.

Также Путин потребовал от министерства добиваться роста раскрываемости коррупционных и других преступлений, в том числе прошлых лет. Президент обратил внимание, что в 2023 году возросло количество особо тяжких правонарушений. Кроме того, глава государства призвал увеличить эффективность работы участковых. По словам российского лидера, за прошлый год с их помощью получилось найти преступников по каждому пятому раскрытому делу.