ВСУ нанесли артиллерийский удар по мирным объектам в Херсонской области

В результате обстрела города Каховки Херсонской области со стороны ВСУ ранены три местных жителя. Об этом во вторник, 2 апреля, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Киевские террористы продолжают обстреливать Каховский муниципальный округ из артиллерии и бить дронами-камикадзе по гражданским объектам. Сегодня из-за террористического обстрела жилых кварталов города Каховки госпитализированы трое раненых местных жителей", — написал он в телеграм-канале.

По словам Сальдо, ВСУ повредили ЛЭП, в результате чего большая часть города осталась без света и воды. Специалисты уже приступили к ремонту электросетей, а также системы водоснабжения и водоотведения. В посёлке Новая Маячка противник ракетным ударом разрушил здание стационара больницы. Глава региона подчеркнул, что военного смысла в подобных террористических обстрелах для ВСУ нет, ведь отсутствие света и воды в Каховке не поможет противнику.