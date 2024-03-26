В Каховке 6-летняя девочка погибла после попадания украинской ракеты в её дом

"Нет способов унять вашу скорбь. Однако власти сделают всё от них зависящее, чтобы облегчить этот тяжелейший груз, включая все меры морально-психологической и материальной поддержки", — сообщил в своём телеграм-канале Сальдо, пообещав киевскому режиму возмездие за убийство невинных детей.

Напомним, что во время обстрела Каховки украинская ракета попала в жилой дом. Также был уничтожен один из объектов торговли, а супермаркет и другие магазины рядом с уничтоженным объектом получили повреждения. Кроме того, в ночь на 26 марта в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Жителей призвали не выходить на улицу и не подходить к окнам. Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о поражении 13 воздушных целей. Три человека пострадали.