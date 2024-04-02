СМИ сообщили о ликвидации спонсора РДК* у границы с Белгородской областью

У границы с Белгородской областью ликвидирован бизнесмен из Чернигова Юрий Калмаков, который финансировал одно из подразделений "Русского добровольческого корпуса"*. Об этом сообщает "Военное обозрение".

По данным издания, Калмаков был "идейным украинским нацистом". Обстоятельства его ликвидации не уточняются. Как пишут в телеграм-каналах с военной тематикой, бизнесмен был убит сегодня, 2 апреля.

А ранее президент РФ Владимир Путин сравнил деятельность РДК* с корпусом генерала Власова, который перешёл на сторону нацистской Германии в ходе Великой Отечественной войны. Глава государства призвал не забывать, к чему в итоге привело власовское движение, отметив, что к предателям будут относиться так, будто они вооружены.