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2 апреля, 12:37

СМИ сообщили о ликвидации спонсора РДК* у границы с Белгородской областью

"Военное обозрение": Ликвидирован бизнесмен из Чернигова, спонсировавший РДК*

Юрий Калмаков. Обложка © Telegram / Шёпот фронта

Юрий Калмаков. Обложка © Telegram / Шёпот фронта

У границы с Белгородской областью ликвидирован бизнесмен из Чернигова Юрий Калмаков, который финансировал одно из подразделений "Русского добровольческого корпуса"*. Об этом сообщает "Военное обозрение".

По данным издания, Калмаков был "идейным украинским нацистом". Обстоятельства его ликвидации не уточняются. Как пишут в телеграм-каналах с военной тематикой, бизнесмен был убит сегодня, 2 апреля.

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А ранее президент РФ Владимир Путин сравнил деятельность РДК* с корпусом генерала Власова, который перешёл на сторону нацистской Германии в ходе Великой Отечественной войны. Глава государства призвал не забывать, к чему в итоге привело власовское движение, отметив, что к предателям будут относиться так, будто они вооружены.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Наталья Исакова
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