В Подмосковье рассказали, как удалось снизить на 60% количество ДТП на дорогах

На дорогах Московской области за десять лет снизилось количество ДТП почти на 60%. Так, если в 2013 году инцидентов было больше девяти тысяч, то в 2023 году — уже чуть меньше четырёх тысяч. По данным подмосковного ГИБДД, также стало меньше летальных исходов аварий и снизилось число пострадавших.

В 2013-м Подмосковье занимало 55-е место в рейтинге дорожной безопасности, а в прошлом году регион вышел уже на 14-е место. Как отмечает РИАМО, дороги в Московской области становятся безопаснее, в частности, благодаря качеству дорожного покрытия, знакам, светофорам, правильной логистике. Также важно разгрузить дорогу, сделав тротуары и дорожки для велосипедистов. Кроме того, необходим своевременный ремонт и освещение дорог. К примеру, за последние десять лет в Подмосковье было построено больше одной тысячи километров тротуаров, а также отремонтировано свыше 16,3 тысячи региональных и муниципальных дорог протяжённостью почти 20 тысяч километров.

"За счёт ротации комплексов в места концентрации ДТП удаётся ликвидировать очаги аварийности. В прошлом году группировку технических средств контроля соблюдения ПДД дополнили 600 отечественных комплексов последнего поколения "Азимут-4". На сегодняшний день в Подмосковье работают две тысячи стационарных и передвижных комплексов", — приводит издание сообщение пресс-службы Минтранса.