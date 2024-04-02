Более 300 участков в Донбассе и Новороссии вошли в реестр для строительства жилья
Более 300 участков в 19 населённых пунктах четырёх новых регионов нашей страны уже вошли в реестр для строительства жилья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ России.
"Важным вопросом развития регионов является формирование условий для нового жилищного строительства. Для этого создан "земельный банк" свободных участков. Перечень содержит 308 участков в 19 населённых пунктах общей площадью 18,97 млн кв. м с градпотенциалом порядка 8 млн кв. м жилья", — проинформировали в Минстрое.
А ранее Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает восстанавливать города-побратимы Донецк и Луганск. В 2024 году в планах восстановить более 1200 зданий, около 230 тысяч квадратных метров дорог и не менее 250 километров инженерных сетей.
Shutterstock / FOTODOM