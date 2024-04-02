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2 апреля, 12:56

Правительство продлило мораторий на штрафы по налоговым нарушениям в новых регионах

Мораторий на штрафы за нарушения налогового законодательства для граждан и организаций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продлевается до конца 2024 года. Постановление об этом подписало Правительство РФ во вторник, 2 апреля.

Речь идёт о моратории на штрафы за нарушения способа подачи налоговой декларации, правил учёта доходов и расходов и объектов налогообложения (базы для исчисления страховых взносов) и за неуплату сумм налога (сбора, страховых взносов).

"Решение распространяется на налогоплательщиков, состоящих на учёте в налоговых органах на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Оно позволит оказать поддержку гражданам и организациям в непростых социально-экономических условиях. Аналогичные меры действовали в 2023 году", — сообщили в пресс-службе кабмина.

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Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил насовсем отменить транспортный налог в стране. По его словам, водители и так оплачивают его, покупая топливо, а налог в нынешнем виде не учитывает ни стоимость, ни габариты машины, ни её эксплуатацию. Депутат считает, что, отменив эту выплату, государство снизит налоговую нагрузку на россиян.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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