"Настоящий сатанизм": В ВРНС высказались о найденных взрывчатках в иконах с Украины
Пресс-секретарь ВРНС Тюренков назвал сатанизмом закладывание СВУ в иконы
Начинённые гексогеном иконы, перехваченные в Псковской области. Обложка © ЦОС ФСБ России
Пресс-секретарь Всемирного русского народного собора (ВРНС) Михаил Тюренков прокомментировал новость о пресечении попытки ввоза в Россию православных икон, начинённых взрывчаткой. По его мнению, от всей этой ситуации веет "укронацистским сатанизмом".
"Именно укронацистским сатанизмом и является нынешний святотатственный терроризм, когда взрывчатка закладывается в христианские святыни. Это богохульное действо наглядно демонстрирует то, что идеология украинства — это уже не просто идея отречения от своих же русских корней, не просто предательство христианской веры, но самый настоящий сатанизм", — сказал Тюренков в беседе с "Царьградом".
До тех пор, пока Россия будет играть в толерантность и мультикультурализм, утверждая право "украинского" народа на самоопределение, "это будет выгодно самым радикальным укронацистам", резюмировал представитель ВРНС.
Напомним, ранее в Псковской области перехватили груз с взрывчаткой, следовавший с Украины через страны Евросоюза. Взрывные устройства спрятали в православных иконах. Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 27 СВУ, 70 килограмм пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор и части выстрела к гранатомёту РПГ-7. Сейчас силовики устанавливают отправителей и адресатов партии. В частности, уже задержан один причастный к преступлению. Возбуждено уголовное дело.