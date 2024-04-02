"Настоящий сатанизм": В ВРНС высказались о найденных взрывчатках в иконах с Украины

Пресс-секретарь Всемирного русского народного собора (ВРНС) Михаил Тюренков прокомментировал новость о пресечении попытки ввоза в Россию православных икон, начинённых взрывчаткой. По его мнению, от всей этой ситуации веет "укронацистским сатанизмом".

"Именно укронацистским сатанизмом и является нынешний святотатственный терроризм, когда взрывчатка закладывается в христианские святыни. Это богохульное действо наглядно демонстрирует то, что идеология украинства — это уже не просто идея отречения от своих же русских корней, не просто предательство христианской веры, но самый настоящий сатанизм", — сказал Тюренков в беседе с "Царьградом".

До тех пор, пока Россия будет играть в толерантность и мультикультурализм, утверждая право "украинского" народа на самоопределение, "это будет выгодно самым радикальным укронацистам", резюмировал представитель ВРНС.