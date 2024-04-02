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2 апреля, 13:48

"Настоящий сатанизм": В ВРНС высказались о найденных взрывчатках в иконах с Украины

Пресс-секретарь ВРНС Тюренков назвал сатанизмом закладывание СВУ в иконы

Начинённые гексогеном иконы, перехваченные в Псковской области. Обложка © ЦОС ФСБ России

Начинённые гексогеном иконы, перехваченные в Псковской области. Обложка © ЦОС ФСБ России

Пресс-секретарь Всемирного русского народного собора (ВРНС) Михаил Тюренков прокомментировал новость о пресечении попытки ввоза в Россию православных икон, начинённых взрывчаткой. По его мнению, от всей этой ситуации веет "укронацистским сатанизмом".

"Именно укронацистским сатанизмом и является нынешний святотатственный терроризм, когда взрывчатка закладывается в христианские святыни. Это богохульное действо наглядно демонстрирует то, что идеология украинства это уже не просто идея отречения от своих же русских корней, не просто предательство христианской веры, но самый настоящий сатанизм", сказал Тюренков в беседе с "Царьградом".

До тех пор, пока Россия будет играть в толерантность и мультикультурализм, утверждая право "украинского" народа на самоопределение, "это будет выгодно самым радикальным укронацистам", резюмировал представитель ВРНС.

Везли в Москву: ФСБ показала начинённые гексогеном иконы, перехваченные в Псковской области
Везли в Москву: ФСБ показала начинённые гексогеном иконы, перехваченные в Псковской области

Напомним, ранее в Псковской области перехватили груз с взрывчаткой, следовавший с Украины через страны Евросоюза. Взрывные устройства спрятали в православных иконах. Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 27 СВУ, 70 килограмм пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор и части выстрела к гранатомёту РПГ-7. Сейчас силовики устанавливают отправителей и адресатов партии. В частности, уже задержан один причастный к преступлению. Возбуждено уголовное дело.

Наталья Исакова
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