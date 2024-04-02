Вскрыли икону и забрали золото: В Москве средь бела дня обокрали храм

Двое неизвестных обокрали храм Покрова Пресвятой Богородицы в московском районе Покровское-Стрешнево. Источник журналистов в правоохранительных органах сообщил, что, по словам коменданта, всё произошло буквально средь бела дня: преступники зашли внутрь, открыли стеклянную дверцу иконы Божией Матери и забрали оттуда два золотых кольца, пожертвованных прихожанкой, после чего скрылись.

Как сообщает "Царьград", ущерб, предварительно, составил около 35 тысяч рублей — каждое кольцо сделано из золота 585-й пробы и весит около шести граммов. Возбуждено ли уголовное дело, пока неизвестно.