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2 апреля, 13:35

ВС России уничтожили склад авиабоеприпасов и цех производства беспилотников ВСУ

За минувшие сутки ВС России в рамках спецоперации уничтожили склад авиационных боеприпасов ВСУ и цех производства беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Также [уничтожены] скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152 районах", — добавили в ведомстве.

Бойцы спецназа ВС России сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
Бойцы спецназа ВС России сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams

Ранее Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на Авдеевском направлении. Так, противник лишился до 295 военнослужащих и, в частности, очередного танка Abrams производства США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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