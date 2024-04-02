ВС России уничтожили склад авиабоеприпасов и цех производства беспилотников ВСУ
За минувшие сутки ВС России в рамках спецоперации уничтожили склад авиационных боеприпасов ВСУ и цех производства беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Также [уничтожены] скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152 районах", — добавили в ведомстве.
Ранее Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на Авдеевском направлении. Так, противник лишился до 295 военнослужащих и, в частности, очередного танка Abrams производства США.
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