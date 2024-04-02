Стало известно, как Киев применяет ИИ при атаках дронами

Киев использует элементы искусственного интеллекта для атак дронами по территории России, рассказал полковник в отставке Виктор Литовкин. Как он пояснил, ИИ помогает украинским войскам распределять цели между беспилотниками.

"Какие-то элементы ИИ Украина использует, когда она атакует роем из 15 беспилотников, например, какой-нибудь объект в том же Крыму, и мы отстреливаемся от этого роя беспилотников, но сбиваем 12, а три поражают какую-то цель. <...> На Украине только в беспилотниках это было мною замечено, как в остальном — я пока не знаю", — сказал Литовкин в беседе с "Лентой.ру".

Впрочем, в России ИИ в сфере вооружения используется уже давно. В частности, по словам эксперта, технологии применяются в подлодках класса "Курск", которые предназначены для ударов по авианосным группировкам противника. Так, в отечественной системе "Гранит" находится 16 ракет, которые в воздухе распределяют цели между собой. Ещё один вариант использования ИИ, добавил Литовкин, заключается в закладывании образа цели в боеголовку ракет. У наших "Искандеров" есть такая опция, резюмировал он.