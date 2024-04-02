Ветеринар раскрыл алгоритм первой помощи для вашей собаки при подозрении на отравление

В весенний период часто активизируются догхантеры — люди, которые травят собак. Об отравлении питомца может говорить припадок с большим количеством пены, обильным слюноотделением и судорогами, резкие реакции на внешние раздражители. Ветеринар Артём Воскресенский предупреждает: важно вовремя заметить, что с любимцем что-то не так, и оказать первую помощь.

"Можно поставить инъекцию витамина В6 в большой дозе — от пяти миллилитров. То есть это пять ампул за один приём. Но заниматься самолечением не стоит. Это крайняя мера — на случай, если вы находитесь в лесу, а под рукой есть шприцы и витаминки", — объяснил эксперт в разговоре с "Вечерней Москвой".

Если после прогулки у животного есть признаки отравления, нужно как можно быстрее обратиться к ветеринару. При этом, если у питомца острая стадия и до клиники быстро не добраться, нужно позвонить вашему врачу, он подскажет, как облегчить симптомы. Ветеринар также добавил, что не лишним будет иметь домашнюю аптечку, в которой необходимы электронный градусник, ножницы и пинцет, шприцы, средства от блох и клещей, антисептики, мази и спреи, антибиотики и жаропонижающие.

Воскрсенский добавил, что, помимо догхантеров, весной активизируются сезонные вирусы, самый распространённый — энтерит. При этом заболевании, как и при отравлении, собаку также может рвать, но отличить энтерит от отравления несложно.

"При отравлении ядами, которые чаще всего используют догхантеры, у животных наступает эпилепсия или судороги. В свою очередь симптомом энтерита является диарея", — объяснил ветеринар.