Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы во вторник, 2 апреля, промыли дороги и тротуары города специальным шампунем. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

В Москве дороги и тротуары промыли специальным шампунем. Видео © Комплекс городского хозяйства Москвы

По его словам, такая промывка проводится весной и осенью. Это помогает ликвидировать различные загрязнения, которые невозможно смыть водой. К примеру, мазутные и масляные пятна. Такое моющее средство совершенно безопасно, ведь оно полностью разлагается в почве, а также не содержит кислот и щелочей.

"Сегодня в соответствии с утверждённым графиком пройдёт промывка всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, парковок, тротуаров, дворов и общественных пространств. Промывка началась в 12:00 и продлится несколько часов", — отметил Бирюков.

Заммэра добавил, что в недоступных для техники местах работники коммунальных служб выполнили промывку вручную.