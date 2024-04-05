Международный день нравственности, Международный день супа, Никонов день: праздники и приметы 5 апреля Государственных и профессиональных праздников 5 апреля в России нет. Совершаем добрые поступки в День нравственности, отдаём должное блюду, которое радует человечество уже 9 тысяч лет, и делаем генеральную уборку в Никонов день. 4 апреля, 21:00 Какие сегодня, 5 апреля, праздники в России, и при чём здесь суп? Обложка © Freepik / senivpetro

Международный день нравственности

Дата в 2024 году: 5 апреля, пятница.

Международный праздник, в России официального статуса не имеет.

С 2020 года 5 апреля отмечают Международный день нравственности. Он был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 25 июля 2019 года. Резолюция, принятая в этот день, подчёркивает, что нравственные ценности являются основой всех международных документов. ООН призвала все государства, организации и структуры присоединиться к ежегодному празднованию Международного дня нравственности 5 апреля.

Нравственность — индивидуальное понятие, но в современном обществе существуют общие принципы. Во-первых, равенство прав всех людей. Недопустима дискриминация по расовому, половому, религиозному или любому другому признаку. Все люди имеют равные права и свободы, а также равны перед законом. Во-вторых, нравственность основана на том, что человеку можно делать всё, что не ущемляет интересы других людей и не нарушает их права. Это относится не только к вопросам, регулируемым законом, но и к морально-этическим нормам.

В Международный день нравственности рекомендуется совершать добрые поступки и делиться информацией о празднике с окружающими. Это простой способ проявить нравственность и сделать мир лучше.

Международный день супа

Дата в 2024 году: 5 апреля, пятница.

Неформальный праздник.

5 апреля во всём мире празднуют Международный день супа, и Россия — не исключение. Фото © Freepik

5 апреля во всём мире отмечают Международный день супа. Этот праздник напоминает нам о простой, но вкусной и питательной еде, которая появилась около 9000 лет назад. В этот день принято готовить домашний суп, который является символом уюта и семейного благополучия. Считается, что в семье, где царит любовь и согласие, суп всегда получается особенно вкусным и полезным.

Существует более 150 типов и тысячи видов супов. Они бывают жидкими, пюреобразными, горячими, холодными, на молоке, пиве, вине, квасе, лёгкими, сытными и другими.

Слово "суп" происходит от французского слова soupe, которое означает "хлеб, замоченный в отваре". Самый древний рецепт супа, дошедший до наших дней, записан в кулинарной книге IV века. Это был суп из мясного фарша, пшеницы, оливкового масла, перца, лаврового листа, тмина и рыбного соуса.

Никонов день

Дата в 2024 году: 5 апреля, пятница.

Церковное название: преподобного Никона Печерского.

Значение: почтение памяти святого Никона Печерского.

Народный праздник Никонов день отмечается 5 апреля (23 марта по старому стилю). Православная церковь в этот день почитает память преподобного Никона, который был одним из основателей Киево-Печерской лавры и духовным наставником святого Феодосия Печерского.

Икона Преподобного Никона Печерского. Фото © azbyka.ru

Святой Никон жил в XI веке. Он был сподвижником и учеником преподобного Антония, основателя Киево-Печерской лавры. Никон принимал новоприбывших в обитель и постригал их в монахи.

Однажды он постриг придворных любимцев князя Изяслава. Это навлекло на него гнев князя, и Никон был вынужден покинуть монастырь. Он отправился на полуостров Тмутаракань (сейчас это Таманский полуостров в Краснодарском крае), где основал монастырь Пресвятой Богородицы.

Позже Никон смог вернуться в Киево-Печерскую лавру и был избран её игуменом. Святой Никон умер в глубокой старости. Он был погребён в Ближних пещерах преподобного Антония.

В Никонов день хозяйки по традиции посвящали время генеральной уборке: стирали постельное бельё, чистили половики и ковры, тщательно протирали пыль. После наведения чистоты в доме семья ходила в баню, чтобы также очистить тело и дух. 5 апреля принято производить первые работы в саду и огороде. На Никона сажали яблони, груши, кусты смородины и другие ягодные кустарники.

В Никонов день 5 апреля хозяйки по традиции посвящали время генеральной уборке. Фото © Freepik

А вот что запрещалось делать в Никонов день, так это держать деньги на виду. Считалось, что это может привести не только к неожиданным тратам, но и к нищете в будущем. Также не рекомендуется 5 апреля спать на чужой подушке, потому что таким образом можно притянуть все негативные мысли другого человека.

Приметы на 5 апреля

Услышать первый весенний гром — к дождливому, холодному лету.

Ясное звёздное небо ночью — следующий день после Никона будет морозным.

Птицы выдёргивают перья под окнами — в семью придёт несчастье.

Кошка чихает и кашляет — к затяжным дождям.

Чихающая кошка 5 апреля предскажет затяжные дожди. Фото © Freepik

Именины 5 апреля отмечают:

Степан

Сергей

Макар

Лука

Илья

Егор

Георгий

Василий

Алексей

Пелагея

Лидия

Варвара

Анастасия

Авторы Андрей Соколов