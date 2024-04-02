"Единая Россия" предложила возродить молочные кухни по всей стране

Первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила о необходимости возродить молочные кухни по всей России и ввести стандарт их работы. По её словам, "Единая Россия" провела мониторинг по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих мам и детей в возрасте до 3 лет в российских регионах. Результаты показали, что в некоторых субъектах страны уже работают молочные кухни, в том числе со специализированным питанием.

Оказалось, что специализированные продукты для беременных и кормящих женщин, а также молочные продукты и каши для детского питания выдают в Санкт-Петербурге, Севастополе, Вологодской и Иркутской областях, Красноярском крае, Приморье, Калининграде и ряде других городов и областей. Где-то, по данным мониторинга, власти выделяют денежные компенсации на детское питание (от 165 до 2 тысяч рублей в месяц), а кое-где организовали пункты выдачи продуктовых наборов.

"Мы опросили в соцсетях родителей из 59 регионов. 80% убеждены, что молочная кухня должна работать. Поэтому партия предлагает возродить эту систему и ввести единый стандарт её работы", — заявила Буцкая, которая координирует партпроект "Единой России" "Крепкая семья".

К этой работе предлагается привлечь профильные ведомства, врачей и экспертов, а ещё — ведущих российских производителей молочной продукции. Авторы инициативы настаивают, что работа молочных кухонь должна быть построена исключительно на отечественном сырье, которого в нашей стране достаточно.