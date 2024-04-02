Физик назвал три главные опасности загадочной шаровой молнии

Шаровая молния опасна для человека из-за её способности взорваться, ударить током и поджечь предметы. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков.

Специалисты вуза провели исследования и пришли к выводу, что шаровые молнии представляют собой газообразный грунт, испарённый ударом линейной молнии и заключённый в твердую оболочку. В таком случае, по словам эксперта, это явление может быть опасно для людей по трём причинам.

"Твёрдая оксидная оболочка имеет толщину до десятка микрон, но прочна и способна выдерживать большие давления. По оценкам, давление внутри шаровой молнии может достигать десяти атмосфер, и в этом случае при разрыве оболочки возникнет ударная волна, то есть шаровая молния взорвётся", — подчеркнул учёный в беседе с "Газетой.ru".

Бычков добавил, что молния опасна не только из-за взрыва. Человеку может угрожать раскалённый газ, который способен вызывать ожоги и воспламенять предметы вокруг. Кроме того, при контакте с людьми или предметами шаровая молния разряжается, что приводит к удару током.