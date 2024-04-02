"Три жизни пройдёт": Глава Дагестана сравнил оперативность чиновников с героями повести Гоголя

Руководитель Дагестана Сергей Меликов во вторник, 2 апреля, провёл совещание, на котором призвал местных чиновников прочитать повесть Николая Гоголя "Шинель", где поднимается тема "маленького человека". Известное произведение классика русской литературы глава республики вспомнил, когда стал говорить об оперативности принятых решений.

"Такое впечатление, что это чиновники гоголевских времён. Был такой рассказ "Шинель". Ходил, ходил мужик, пока не умер. И здесь так: пока от одного поручения к его исполнению дойдёшь — три жизни пройдёт. Почитайте Гоголя", — отметил он.

Меликов задался вопросом, почему чиновники за несколько дней не могут подписать необходимые бумаги. Глава региона подчеркнул, что от принятых решений зависят судьбы местных жителей.