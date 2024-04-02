Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области
Губернатор Гусев: Угроза атаки БПЛА объявлена в Воронежской области
Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"На территории Воронежской области объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — написал Гусев в телеграм-канале.
Ранее также сообщалось о двух сбитых беспилотниках в Курской области. В регионе действует режим угрозы БПЛА.
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